Wetterkapriolen forderten heuer die Helfer an Kärntens Seen. Experte kritisiert, dass in Kärntens Bädern weder Warnlichter noch Informationstafeln zu diesem Thema vorgeschrieben sind. Bessere Aufklärung sei nötig.

Die Kärntner Wasserretter bargen heuer 103 Menschen, viele von ihnen waren bei einem Unwetter in Seenot geraten (Archivfoto) © Helge Bauer

Die Bilanz der Wasserretter zeigt deutlich: Der Klimawandel hat die Kärntner Seen erreicht. „Bei den Sturmwarnfahrten und Personenbergungen haben wir einen deutlichen Anstieg“, sagt Bruno Rassinger, Leiter der Kärntner Wasserrettung. Zwar bemerke man, dass die Eigenverantwortung sinke und Warnungen oft ignoriert werden, aber nicht immer trifft es unerfahrene Schwimmer oder Bootsfahrer. Während man vor zehn Jahren noch wusste, aus welcher Richtung der Wind am Wörthersee weht oder wohin die dunklen Wolken über dem Faaker See ziehen, könne man sich heute auf diese Erfahrungen nicht mehr verlassen. „Das Wetter dreht sehr schnell“, sagt Rassinger, der sich daher mehr Aufklärungsarbeit in Sachen Sturmwarnungen wünscht. Bei der Wasserrettung können Strandbadbetreiber zwar Tafeln kaufen, die über das richtige Verhalten bei Unwettern informieren – vorgeschrieben sind diese aber nicht.

