Fünf Männer soll Schotter um 240.000 Euro schwarz verkauft haben. Sie müssen sich am Donnerstag wegen Untreue vor Gericht verantworten. Ein Angeklagter fand im Sommer einen Peilsender an seinem Auto.

© KLZ/Fuchs

Am Donnerstag beginnt am Landesgericht Klagenfurt die nächste Runde in einem spektakulären Betrugsprozess. Fünf Männer müssen sich vor Richter Christian Liebhauser-Karl verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Untreue vor: Sie hätten von Mitte 2013 bis Ende 2016 einen Steinbruchbetreiber betrogen. Dabei sollen sie 13.000 Tonnen Schotter, das sind laut Anklage 951 Lkw-Fuhren, aus dem Werk gestohlen und schwarz verkauft haben. Schaden: 240.000 Euro.

