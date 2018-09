333 Bahnübergänge gibt es in Kärnten. 174 mit Schranken oder Rotlicht gesichert. ÖBB sehen Lenker in Mitverantwortung.

Bahnübergänge sind entweder mit Schranken, Rotlicht oder Stopptafeln gesichert © Schusser

Das Thema Unfälle bei Bahnübergängen ist auch bei den ÖBB ein emotionales. Bei einer Kollision zwischen Zug und Linienbus starb am Dienstag in Graz eine Frau. Vor zwei Wochen wurde in Bodensdorf (Bezirk Feldkirchen) ein Auto von einem Zug erfasst. Zwei Personen wurden verletzt. Immer wieder kommt es zu solch schweren Unfällen.

