Der schwedische Oraltabak Snus ist in Kärnten beliebter als in Restösterreich. Während der Handel verboten ist, sind Besitz und Konsum erlaubt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Snus wird meistens in Dosen mit je 20 Beuteln verkauft © Fotolia/uskarp2

Es ist schon lange her, als sich in den Eishockeykabinen des Landes plötzlich braune Flecken auf der Decke beinahe täglich vermehrten. Das Mysterium wurde schnell gelöst. Es handelte sich um Rückstände des schwedischen Oraltabaks Snus, der von den Legionären aus Skandinavien in seiner offenen Form konsumiert und dann an die Kabinendecke geschnippt wurde. Der Tabak fiel herunter, die Flecken blieben.

Mehr zum Thema Kärnten KAC und VSV verbieten Snus im Nachwuchs

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.