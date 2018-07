Facebook

Blick in den "Maschinenraum" eines Linearbeschleunigers für Strahlentherapien © Roland Schlager

Auf Wartezeiten bis zu zwei Monaten für eine Behandlung an der Abteilung für Strahlentherapie im Klinikum Klagenfurt weist Univ.-Prof. Jörg Tschmelitsch, Leiter der Chirurgie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit, hin. Das sei nicht zu verantworten, weder aus medizinischer, noch aus psychologischer Sicht.