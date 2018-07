Ab in den Süden! Reisewelle: Bereits fünf Kilometer Stau vor Karawankentunnel

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viele sind an diesem Wochenende auf dem Weg in Richtung Süden © Raunig

Für dieses Wochenende erwartet die Asfinag die zweite große Reisewelle in diesem Sommer in Richtung Süden. Denn in sechs Bundesländern haben gestern, Freitag, die Sommerferien begonnen. Zusätzlich ist auch in Polen, Ungarn, Tschechien und in Teilen Deutschlands Ferienstart. "Vor allem am Samstag muss man daher auf allen Transitstrecken in Richtung Süden mit dichtem Verkehr rechnen", sagt Christian Ebner vom Asfinag-Verkehrsmanagement. Samstagfrüh war noch wenig los auf Kärntens Autobahnen. Seit Vormittag nimmt der Verkehr aber zu. Auf der Tauernautobahn A 10 sind derzeit 2800 Fahrzeuge pro Stunde unterwegs. Das ist über der Kapazitätsgrenze. Die Asfinag rechnet damit, dass sich auf der Tauernautobahn bald ein Stau aufbauen wird, denn von Deutschland rollt viel nach. Vor dem Karawankentunnel auf der A 11 in Richtung Slowenien gibt es mittlerweile einen fünf Kilometer langen Stau - Tendenz steigend. Die Asfinag ist vor Ort und teilt dort Wasserflaschen und Malbücher für Kinder aus.