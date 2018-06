Kärnten So kommt man sicher durch den Urlaub

Polizei und Wirtschaftskammer in Kärnten geben Reisenden Tipps zum Thema Sicherheit im In- und Ausland.

Im Urlaub möchte man entspannen und den Alltag hinter sich lassen © APA

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Dass es sich dabei um positive Erlebnisse handelt, dafür wollen Polizei und Wirtschaftskammer in Kärnten einen Beitrag leisten. Im Rahmen der österreichweiten Initiative "Gemeinsam.Sicher" widmet man sich in diesem Jahr verstärkt dem Thema "Sicherheit rund um den Urlaub". "Österreich ist eines der sichersten Länder. Es geht bei dieser Aktion vor allem um das Sicherheitsgefühl der Bürger", sagte Wolfgang Rauchegger, Landespolizeidirektor-Stellvertreter, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Gemeinsam mit den Reisebüros in Kärnten werden Reisenden Tipps gegeben, was man vor und im Urlaub beachten sollte. In den Reisebüros werden etwa entsprechende Folder aufgelegt. Präventionsbeamte stehen in ganz Kärnten für Fragen zur Verfügung.

Tipps der Experten Vor der Abreise.

- Kontrollieren Sie, ob alle Türen versperrt sind.

- Achten Sie darauf, dass alle Fenster verschlossen sind. Keine Fenster gekippt lassen, auch nicht im Obergeschoss!

- Achten Sie darauf, dass alle Aufstiegshilfen wie Leitern, Tische und Sessel weggeräumt sind.

- Deponieren Sie Wertsachen wie Bargeld und Schmuck im Bankschließfach.

- Bitten Sie Nachbarn oder Freunde während Ihrer Abwesenheit die Zeitungen vor der Türe zu entfernen und den Briefkasten zu entleeren.

- Bitten Sie Nachbarn, während Ihrer Abwesenheit die Augen offen zu halten und hinterlassen Sie die Urlaubsanschrift und Ihre Telefonnummer.

- Kopieren Sie wichtige Dokumente wie Pass, Führerschein oder Zulassungsschein.

- Notieren Sie Nummern von Bankomat- und Kreditkarten, sowie die Hotline für eventuelle Sperren. Am Urlaubsort.

- Deponieren Sie Geld und Schmuck im Hotelsafe.

- Bei Bezahlung mit Kreditkarten werfen Sie die Belege nicht achtlos weg. Pin-Codes gehören in den Kopf, nicht auf Notizzettel.

- Wechseln Sie Ihr Geld nur in den Banken, nicht auf der Straße.

- Achten Sie beim Kauf von Urlaubssouvenirs auf die Aus- und Einfuhrbestimmungen des jeweiligen Landes.

- Nehmen Sie nichts für Urlaubsbekanntschaften mit, Sie könnten unfreiwillige zum Drogenkurier werden!

