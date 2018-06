Am Sonntag wird Alois Schwarz in sein Amt als Bischof der Diözese St. Pölten eingeführt, er folgt Klaus Küng nach.

Bischof Schwarz bei seiner Verabschiedung © KLZ/Traussnig

Am Sonntag wird Alois Schwarz in sein Amt als Bischof der Diözese St. Pölten eingeführt, er folgt Klaus Küng nach. Für die Festmesse in der niederösterreichischen Landeshauptstadt wurden laut Aussendung rund 1200 Einlasskarten ausgegeben, davon 600 für den Dom. Das ORF Landesstudio NÖ produziert eine Live-Übertragung auf ORF III, die Diözese bietet einen Live-Stream auf ihrem Youtube-Kanal an.