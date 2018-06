Facebook

Konflikt um Gehalt für Ordinationsassistentinnen © coldwaterman - stock.adobe.com

Seit Monaten kämpft die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) um mehr Geld für die Angestellten bei niedergelassenen Ärzten in Kärnten. Die Gewerkschaft stellt bei den Kollektivvertragsverhandlungen zwei Forderungen: die Erhöhung des Mindestgehalts auf 1500 Euro brutto (1200 Euro netto) und eine jährliche IST-Lohnerhöhung für 1900 (vorwiegend weibliche) Arzthelferinnen in Kärnten.

„Für vergleichbare Tätigkeiten im Sozialbereich verdient man 1800 Euro“, betont GPA-Geschäftsführerin Jutta Brandhuber. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine Ordinationsassistentin derart weniger verdienen soll.“

Bei den Verhandlungen spießt es sich. Die Gewerkschaft stellte in einer Aussendung die Kärntner Ärztekammer an den Pranger. „Das Angebot von einem Bruttolohn von 1406 Euro bei 40 Stunden ist nicht akzeptabel und würde die Kärntner Angestellten zum Schlusslicht Österreichs machen“, sagt Georg Grundei, der für die GPA am Verhandlungstisch sitzt.

Für sein Gegenüber, Wilhelm Kerber, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, zielen die Forderungen der Gewerkschaft an der Realität vorbei: „Das Lohnniveau bei den Ordinationsassistentinnen ist in der Praxis deutlich höher als der geforderte Mindestgehalt.“ Viele Assistentinnen in Einzelpraxen bekommen für viel weniger Stunden so viel wie der kollektivvertragliche Mindestlohn vorsieht. „Für gutes Personal sind ja auch 1500 Euro zu wenig“, stellt Kerber fest.

Den Ärztevertreter stört nicht so sehr der von der Gewerkschaft geforderte Mindestlohn, der nur einen kleinen Teil der Ordinationsassistentinnen betreffe. Ein Dorn im Auge ist ihm die zwingende jährliche Erhöhung des IST-Lohns. „Das betrifft auch alle, die deutlich mehr verdienen. Das ist nicht akzeptabel. Ärzte brauchen einen Spielraum, wenn ein Jahr einmal schlechter ausfällt.“

Wie es im Konflikt weitergeht, ist offen. Kerber ortet keinen Zeitdruck: „Die meisten Kollegen sind ja zufrieden.“ Auch wenn Funkstille herrscht, ist er zuversichtlich: „Es wird wieder Gespräche geben.“