Individuell und günstig, so soll Nachhilfe sein © Traussnig

Die Gründe für Nachhilfestunden sind vielfältig und individuell. „Ich kann mich im Unterricht oft schwer konzentrieren, weil es so laut ist. Hier kann ich mehrmals nachfragen, wenn ich etwas nicht verstehe“, sagt Nico (11). „Hier kann der Lehrer mir Sachen ganz genau erklären, in einer normalen Schulklasse mit 25 Kindern geht das nicht“, erzählt Vanessa (13). „Ich will meine Mathematik Kenntnisse verbessern und wieder gut im Unterricht mitkommen“, berichtet Iman (12). „Ich war ein paar Tage krank und bin danach einfach nicht mehr im Unterricht mitgekommen. Jetzt hole ich alles wieder auf“, sagt Domenico (12).