Melissa Naschenweng © ORF

Mit eher ungewöhnlichen Nachrichten meldete sich die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng (27) am Montag bei ihren Fans: "Leider musste ich das letzte Wochenende absagen, da mir nach einer Veranstaltung "ETWAS" in das Getränk gemischt worden ist :(((((

Mittlerweile hat sich mein Körper aber wieder erholt und ich freue mich auf 6 AUFTRITTE diese Woche!"

Wie der Kurier berichtet, wurden der Sängerin offenbar nach einem Konzert von mehreren Fans Getränke gereicht. Eines der Getränke dürfte mit K.-o.-Tropfen versetzt gewesen sein, so ihr Manager. Ein Arzt soll das bestätigt haben. (K.o._Tropfen: Damit der Abend nicht böse endet)

"Melissa hat nach einem Auftritt in Österreich Autogramme gegeben

und hat dabei auch Getränke von den Fans bekommen. Es hat sich dann herausgestellt, dass in einem davon K.-o.-Tropfen waren", sagte

ihr Manager Lambauer am Dienstag. Den Ort des Vorfalls wolle man nicht nennen, um dem Veranstalter nicht zu schaden, auch Anzeige habe man nicht erstattet. Die 27-Jährige sei nach dem Vorfall sehr geschwächt gewesen, "mittlerweile war sie aber schon wieder im Studio."