Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Standardschutz für Polizisten © Polizei

Im Vorjahr wurden in Kärnten 66 Polizistinnen und Polizisten in Kärnten durch Angriffe im Dienst verletzt. „Die Gewaltbereitschaft steigt“, sagt Mario Nemetz, Pressesprecher in der Landepolizeidirektion.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.