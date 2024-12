Ein Großeinsatz läuft Sonntagabend an der Drau in Villach. Dort sind Kräfte von Wasserrettung, Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Auch der Hubschrauber ist in der Luft. Laut ersten Informationen wird befürchtet, dass sich eine Person im Wasser befindet. „Das Ufer wird abgesucht und der Fluss ausgeleuchtet“, schildert ein Augenzeuge. Überall an der Brücke zum Hauptplatz ist Blaulicht zu sehen. Die Suche wurde mittlerweile bis zum Wasenboden ausgeweitet.

In der Stadt ist aufgrund des Christkindlmarktes am Sonntag einiges los. Zahlreiche Schaulustige verfolgen daher den Einsatz mit. Auch Boote wurden angefordert, eine Drohne ist im Einsatz.