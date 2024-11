Es ist eine Geschichte, die Herzen erwärmt – besonders in diesen für viele so schwierigen Zeiten: Johann Pohanitsch aus Klagenfurt ist an Krebs erkrankt, musste daher im April in Graz eine Stammzellentransplantation über sich ergehen lassen. „Ich kann froh sein, mit meinen 73 Jahren noch für die Behandlung infrage gekommen zu sein. Mein abseits der Erkrankung aber so guter Gesundheitszustand hat die Ärzte dazu gebracht, mir diese Chance zu geben.“