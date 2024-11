Einsatzkräfte und Rettungshunde suchen seit Samstag verzweifelt nach einem Bewohner des Hauses Maria Gail in Villach. Die Diakonie de la Tour bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Große Suchaktion in Villach nach abgängigem Heimbewohner

Die Diakonie de la Tour bittet dringend um Mithilfe. „Wir suchen nach einem unserer Bewohner aus dem Haus Maria Gail in Villach“, heißt es in einem Facebook-Posting. „Polizei, Feuerwehr und eine Suchhundestaffel sind bereits im Einsatz“, sagt Diakonie-Sprecher Hansjörg Szepannek am Samstagabend zur Kleinen Zeitung.

Nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Polizei bittet die Diakonie um Hinweise. Der Mann, der seit Samstag vermisst wird, ist 1,80 Meter groß und hat eine sportliche Statur. Er ist mit einer blauen Daunenjacke (mit Kapuze) und vermutlich schwarzer Jogginghose bekleidet und trägt orthopädische Schuhe. Er kann keine adäquaten Angaben zu seiner Person machen. Markant ist eine Warze rechts der Oberlippe.



Hinweise bitte direkt an die Leitstelle der Polizei in Villach unter: 059133-262224. Die Mitarbeiter im Haus Maria Gail sind für Fragen direkt auch unter 0664/8504067 erreichbar. Es ist dunkel und kalt, die Sorge um den Vermissten ist groß.