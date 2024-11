Am 1. November 2024 hat Sonja Sarközi die Position der CEO der Anadi Bank übernommen. Sie ist in Österreich keine Unbekannte, führte die Direktbank der Bawag, die Easybank, die Sberbank und zuletzt Superfund – hier war sie im Mai 2023 Nachfolgerin von Ex-Finanzminister Gernot Blümel. Sarközi soll die Anadi Bank in die nächste strategische Wachstumsphase führen.

Über das Privatleben der 57-Jährigen findet man wenig, auf Facebook und Instagram taucht sie nicht auf, sucht man nach ihrem Namen. Allerdings kreuzten ein paar bekannte Männer ihren Lebensweg. Seit über 20 Jahren ist die Bankerin mit Dominic Heinzl liiert. Der 60-jährige Niederösterreicher „jagt“ Promis im ganzen Land auf Society-Events nach und selbige vor die Kamera. Seit 2018 moderiert er „Heinzl und die VIPs“ auf dem TV-Sender ATV. Im März bekam er das Silberne Ehrenzeichen von Medienministerin Susanne Raab im Bundeskanzleramt verliehen. Sarközi selbst wurde 2020 mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

Sonja Sarközi und Dominic Heinzl auf der Opernredoute 2018 © Gernot Eder

Zuvor war Sarközi mit einem österreichischen Sänger verheiratet, dessen Namen sie auch übernommen hat: Tony Wegas. Der heute 59-Jährige – er heißt eigentlich Anton Hans Sarközi – erlangte Anfang der 1990er-Jahre große Berühmtheit, als er in zwei aufeinanderfolgenden Jahren Österreich beim Eurovision Song Contest (ESC) in Schweden und Irland vertrat. Mit dem von Dieter Bohlen komponierten Titel „Zusammen geh‘n“ ersang er sich den zehnten Platz. In den folgenden Jahren hatte Wegas aber immer größere Probleme mit Drogen wie Alkohol, Kokain und Heroin. Schließlich kam er im April 1997 für 30 Monate wegen Kokain-Konsums und zwei Handtaschendiebstählen ins Gefängnis. Sonja Sarközi war seine zweite Ehefrau (nach der Schauspielerin Sabine Petzl).