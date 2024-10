De verwachting is groot dat het Champions League-lied voor het eerst in Klagenfurt wordt gespeeld. Sturm Graz speelt woensdag in het Wörthersee Stadion tegen Club Brugge. Er worden ongeveer 25.000 fans uit Stiermarken, België en Karinthië verwacht. De politie vraagt ​​u voldoende tijd te nemen, aangezien er een grotere verkeersintensiteit te verwachten is. Er werd een apart concept gecreëerd voor de aankomst en het vertrek van fans.

Het wordt aanbevolen om de afrit “Klagenfurt WEST” van de A2 te gebruiken. De volgende parkeerplaatsen zijn beschikbaar en worden bediend door een pendeldienst:

B70c (P2)

Parkplatz Minimundus (P4)

Park&Ride (P5)

In tegenstelling tot de eerste berichten kunnen de weideparkeerplaatsen tegenover de Minimundus niet worden gebruikt; als alternatief is de parkeerplaats bij het lido van Klagenfurt beschikbaar. Deze parkeerplaats wordt echter niet bediend door pendelbussen. De volgende halte is direct bij Minimundus, op ongeveer zeven minuten lopen.

De parkeerplaatsen direct bij het stadion en de grindparkeerplaats ten zuiden van het stadion zijn alleen te gebruiken met autorisatiekaarten. Deze werden door Sturm toegekend aan geselecteerde personen of voor bussen. Borden en stewards leiden de kijkers naar de dichtstbijzijnde beschikbare parkeerplaatsen. Zonder parkeervergunning mag u niet rechtstreeks naar het stadion rijden.

Het verkeersconcept voor woensdag © LPD Kärnten

Die Shuttlerouten sehen wie folgt aus: Shuttleroute Hauptbahnhof – Stadion: Hinfahrt: Hauptbahnhof West - über Messeparkplatz West – nach Haltestelle Stadion Neugasse. Zeiten: 17.30 bis 21 Uhr – Rückfahrt: Ab 22.45 bis 0.30 Uhr. Die Taktung liegt im Minutenbereich. De pendelroutes zijn als volgt: Pendelroute centraal station – stadion: Heenreis: Centraal station West – via Messeparkplatz West – naar halte Stadion Neugasse. Tijden: 17.30 uur – Terugreis: vanaf 22.30 uur De timing ligt in het minutenbereik.

Pendelroute Parkeerplaats snelweg A2 - Stadion: Heenreis: Minimundus - Park & ​​​​Ride - Parkeerplaats snelweg A2 - tot halte Stadion Zaungasse. Tijden: 17.30 uur tot 21.00 uur Terugreis: van 22.45 uur tot 00.30 uur De timing ligt ook in het minutenbereik.

Vanaf 15.00 uur is de zuidelijke ring eenrichtingsverkeer van west naar oost. Parkeren op de zijbaan (inclusief Glanfurtgasse en Leopold-Figl-Gasse) of in de noordbaan is niet toegestaan. Deze parkeerplaatsen zijn niet beschikbaar.