Zwei junge Burschen - erst 18 und 19 Jahre - starben in der Nacht zum 6. März 2021 in Klagenfurt. Beide saßen bei einem 19-Jährigen im Auto, der mit weit über 100 km/h im Stadtgebiet unterwegs war, als er die Kontrolle verlor. Der Wagen kam von der Straße, flog 32 Meter durch die Luft, ohne den Boden zu berühren und prallte dann gegen eine Hausmauer. So ist es im KFZ-Gutachten beschrieben. Der leicht alkoholisierte Lenker hat als einziger überlebt - mit schweren Verletzungen. Er wurde im August 2021 zu 15 Monaten Haft verurteilt, fünf davon unbedingt.