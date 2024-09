Mamma Mia! Wer hätte das gedacht? Der weltbekannte geflügelte Löwe über dem Markusplatz von Venedig ist offenbar „made in China“. Schon lange wurde über den Ursprung des Löwen spekuliert. Nun haben Forscher der Universitäten Padua und Venedig das Rätsel gelüftet. Sie nahmen die Statue unter die Lupe. Ihre Untersuchungen ergaben, dass der Löwe aus Metallerz gefertigt wurde, das vom Unterlauf des Flusses Jangtse stammt. Demnach wurde das Erz für die Bronzestatue am Unterlauf des Jangtse abgebaut. Der Stil der Figur weist darauf hin, dass sie zur Zeit der Tang-Dynastie in China (609 bis 907 nach Christus) entstanden sein dürfte. Die Forscher sollen Ähnlichkeiten mit einer typischen Grabwächterfigur aus China aus der Tang-Dynastie entdeckt haben.

Vermutlich gelangte die Statue im 13. Jahrhundert nach Venedig. Für die weite Reise war das heutige Wahrzeichen offenbar in Einzelteile zerlegt worden, in Venedig setzte man sie wieder zusammen. Danach wurde sie im Laufe der Jahrhunderte immer wieder bearbeitet, was ihren chinesischen Ursprung weiter verschleierte. So sollen etwa die Flügel im 19. Jahrhundert neu gegossen worden sein.

Die Entdeckung wurde kürzlich bei der Eröffnung der internationalen Konferenz über Marco Polo bekannt gegeben, die im Rahmen der Feierlichkeiten zum 700. Todestag des venezianischen Kaufmanns in Venedig stattfindet.