Ein Unfall hat sich Montagnachmittag auf einem Bauernhof im Bezirk St. Veit/Glan ereignet. Ein 68 Jahre alter Pensionist wollte gegen 15.30 Uhr den Füllstand seiner Silos kontrollieren. Dazu stieg er mit Hilfe einer Leiter in eine Höhe von circa sechs Metern und begab sich auf einen Silo.

„Beim Übersteigen auf den zweiten Silo dürfte er das Gleichgewicht verloren haben und stürzte auf den Betonboden“, so die Polizei am Abend. Seine Tochter fand den Schwerverletzten und verständigte die Rettungskräfte. Der 68-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt gebracht.