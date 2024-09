Nach zweijähriger Haft im Iran ist ein junger Kärntner am Freitag in der Früh sicher in Wien gelandet. Das teilte das Außenministerium mit. Die iranischen Behörden hatten den 29-Jährigen, der in der iranischen Provinz West-Aserbaidschan inhaftiert gewesen war, zuvor an den österreichischen Botschafter in Teheran, Wolf Dietrich Heim, übergeben.

Fix und fertig

Der Kärntner, der vor seiner Inhaftierung in Wien studiert hat, ist jetzt wieder bei seiner Familie. „Alle haben furchtbar gelitten und sind überglücklich, dass sie ihren Sohn, Enkelsohn und Bruder wieder bei sich haben“, sagt Georg Schuchlenz der Anwalt der Familie. Dem 29-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut. „Aber er ist fix und fertig, braucht viel Ruhe und medizinische Betreuung. Vor allem braucht er psychologische Hilfe. Man muss ihn regelrecht aufpeppen“, betont Schuchlenz.

Der Kärntner wurde im Herbst 2022 beim Grenzübertritt in den Iran verhaftet. Grund: Der Astronomie- und Astrophysikstudent hatte ein Nachtsichtgerät und Ferngläser mit. Und viel schlimmer: Er hatte eine Waffe mit Waffenbesitzkarte und eine Hacke im Pkw liegen. Sein Mandant sei damals „in einer absoluten Krisensituation“ gewesen, erklärt Schuchlenz.

Begnadigt

Der Kärntner wurde in der Folge im Februar 2023 wegen angeblicher Spionage zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach einer Berufung wurde die Strafe auf 45 Monate reduziert und der Vorwurf der Spionage wurde fallen gelassen. Nun - nach zwei Jahren - wurde der Kärntner gemäß dem Prinzip der „islamischen Gnade“ enthaftet.