Schwerer Verkehrsunfall kurz vor Mitternacht in Kärnten: In der Nacht von Samstag auf Sonntag fuhr ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Pkw auf der Seeberg Straße B82 aus Mittertrixen kommend in Richtung Völkermarkt. Im Auto fuhren seine zwei Freunde im Alter von 16 und 17 Jahren mit.

Mit Reh kollidiert

Auf Höhe der Ortschaft Aich kollidierte der Pkw mit einem Rehwild und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam am Dach liegend auf einer Thuja-Hecke und zum Teil auf einem Holzstapel zum Stillstand.

Die Burschen konnten sich selbständig aus dem schwer beschädigten Pkw befreien und alarmierten die Rettungskräfte. Der 17-jährige Beifahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, er wurde ins ELKI Klagenfurt eingeliefert. Der Lenker und der 16-Jährige blieben unverletzt. Die Fahrzeugbergung wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt und St. Stefan mit 13 Einsatzkräften durchgeführt.