Brutale Szenen spielten sich Montagabend in einer Wohngemeinschaft in Klagenfurt ab. Es war gegen 20 Uhr, als in einer Wohngemeinschaft in Klagenfurt ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan und ein weiterer, derzeit unbekannter Mann, einen 24-jährigen Klagenfurter vom Bett gezerrt und diesen durch mehrere Schläge gegen das Gesicht und den Körper unbestimmten Grades verletzt haben. Die beiden Eindringlinge stahlen dem 24-Jährigen weiters Hunderte Euro Bargeld und flüchteten danach.

Der Verletzte wurde kurze Zeit später von einem anderen Bewohner der Wohngemeinschaft gefunden, der auch den Polizeinotruf wählte. Der 24-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Am Tatort wurde ein Rucksack mit Kopfhörer und einer Suchtgift-Spritze vorgefunden. Laut Angaben der Bewohner der WG gehöre dieser Rucksack keinem von ihnen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ.