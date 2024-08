Ein 88-jähriger Klagenfurter fuhr am Sonntag gegen 19.15 Uhr mit seinem E-Bike am Tannenweg in Klagenfurt am Wörthersee in Richtung Westen, als plötzlich ein Wild aus nördlicher Richtung aus der Böschung sprang und mit dem E-Biker kollidierte. Der Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Das Wild ergriff die Flucht.