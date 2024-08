Nicht nur bei den Salzburger Festspielen, auch beim Carinthischen Sommer, auf der Burgruine Finkenstein, an den Gestaden des Wörthersees und sogar während der Messe in der Kirche fiel er heuer ins Auge, wurde immer wieder aus der Handtasche geholt und verstohlen oder demonstrativ in Szene gesetzt: der Handfächer. Das kühlende Accessoire, einst unverzichtbarer Bestandteil der weiblichen Toilette und Koketterie, war in diesem heißen Sommer gefragt wie schon lange nicht mehr.