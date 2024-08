Langsam, aber doch neigt sich die Nominierungsphase dem Ende zu: Noch bis zum 26. August haben Sie die Möglichkeit, Pflegerinnen und Pfleger für den Vita-Pflegeaward 2024 zu nominieren. Bereits zum dritten Mal sucht die Kleine Zeitung in Kärnten besondere Pflegekräfte und zeichnet diese mit einem Award aus. Pflegerinnen und Pfleger können in sechs Kategorien nominiert werden. Zur Wahl stehen „Begleiter*in“, Expert*in“, „Newcomer*in“, „Vorbild“ und „Dream Team“ sowie die neue Kategorie „Pfleger*in in Ausbildung“. Nominiert werden kann bis einschließlich 26. August über die Website www.vita-award.at.

Heuer neu ist, dass es zwei Voting-Phasen gibt. Ab 2. September kann erstmals für alle nominierten Pflegekräfte abgestimmt werden. Jene fünf Personen mit den meisten Stimmen pro Kategorie kommen in die zweite Voting-Phase. Diese beginnt am 30. September.

Heuer neu: die Fachjury

Eine weitere Neuerung in diesem Jahr ist die Fachjury. Neben den Stimmen des Publikums fließen erstmals auch jene von Expertinnen und Experten ein. Die Jury bewertet Anfang November die fünf Kandidatinnen und Kandidaten in jeder Kategorie.

Spannend wird es Ende November, wenn die Siegerinnen und Sieger der einzelnen Kategorien sowie die Pflegerin oder der Pfleger des Jahres bei einer Veranstaltung im Casineum Velden bekannt gegeben und ausgezeichnet werden. Auch heuer gibt es als Zeichen der Anerkennung die Vita-Skulptur des österreichischen Künstlers Klaus Mosettig. In der Rückseite ist ein Goldbarren als „Symbol für die wertvolle Arbeit in den Pflegeberufen“ eingearbeitet.