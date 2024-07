Am Montag sind sechs Schüler/innen der Kärntner Tourismusschule (KTS) in Begleitung von Diplompädagogen Heinrich Strasser nach Paris zu ihrem Einsatz im „Austria House“ bei Olympia aufgebrochen. Die Schüler wurden in einem internen Casting ausgewählt. Alena, Paul, Florian, Lena, Anika und Simon werden im „Österreich Haus“ in Paris in den Abteilungen Küche, Service und Housekeeping arbeiten und Athleten, Journalist und Besucher mit österreichischem Charme und KTS-Kompetenz verwöhnen, so die Tourismusschule in einer Aussendung. Der Olympia-Einsatz der Schüler wird vom EU-Förderprogramm Erasmus unterstützt und dauert drei Wochen.

Ob „Austria House“, „Österreich-Haus“ oder vielleicht doch „Maison d‘Autriche“: Der temporär umgebaute Pavillon Montsouris im Süden von Paris soll während der Olympischen Spiele die Hauptanlaufstelle für österreichische Sportlerinnen und Sportler, Medienvertreter und Fans sein und gleichzeitig Werbung in Frankreich für Österreich machen. Das „Austria House“ ist bis 11. August geöffnet.

Fichte, Esche, Zirbe

20 Handwerker aus Österreich - vom Tischler bis zum Elektriker - haben im „Austria House“ mit Materialien aus Tirol in drei Wochen ein besonderes Ambiente geschaffen und die Nutzfläche des 300 Quadratmeter umfassenden Gebäudes verdoppelt. Zwölf Tonnen Holz (Fichte, Esche, Zirbe, Buche, Birke) wurden verbaut, um die klassizistische französische Architektur mit Zirbenstüberl, Terrasse und Holzbar zu erweitern.