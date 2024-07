Mehrere ehemalige US-Präsidenten begrüßen von riesigen Porträtbildern. Sie waren Absolventen der angesehenen Harvard University, so wie 13.500 andere Mitglieder des Harvard Club New York, der eigentlich ein 5-Sterne-Plus-Hotel im Herzen von Manhattan ist. Mit 70 Zimmern, drei Restaurants, zwei Bars, 15 Club- und Konferenzräumen sowie zwei Stockwerken für Spa und Fitness ist der 1865 gegründete Harvard Club New York diskretes Domizil ausschließlich für Absolventen der Elite-Universität.