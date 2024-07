Der Fall einer Steirerin, die in der Therme Bad Blumau einen Polizeieinsatz verursachte, weil sie ohne Bikini-Oberteil schwimmen wollte, sorgte für Aufsehen. Weil „oben ohne“ der Hausordnung widersprach, schaltete die Thermenleitung die Exekutive ein, die Betroffene musste das Areal verlassen. Unter Protest, wie sie der Kleinen Zeitung sagte.

Aber was darf in einer Hausordnung überhaupt geregelt sein? „Grundsätzlich kann ein Eigentümer etwa in Form einer Badeordnung allgemeine Nutzungsbedingungen vorgeben, wenn er Bereiche der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt“, klärt Christoph Bezemek, Jurist an der Uni Graz, auf. Dem stimmt auch der Kärntner Rechtsanwalt und Vizepräsident der österreichischen Rechtsanwaltskammer, Bernhard Fink, zu: „Erst wenn Grundrechte verletzt werden, dann wird es problematisch“, so Fink. Seiner Ansicht nach sei das im aktuellen Fall jedoch nicht passiert.

Männer dürfen also „oben ohne“ schwimmen, Frauen aber nicht? „Konkret sieht das Gleichbehandlungsgesetz vor, dass es keine diskriminierenden Regelungen gibt – insbesondere hinsichtlich des Geschlechts“, führt Bezemek aus. Für den steirischen Juristen lässt sich daher nicht eindeutig sagen, ob die Hausordnung hier im Recht ist. Etwas anders sieht das der Kärntner Rechtsanwalt. Denn bei der kuriosen Causa müsse man schon auch berücksichtigen, dass die Brust der Frau im Gegensatz zu jener des Mannes durchaus sexualisiert werde.

Nackt im Garten? „Ja, aber ...“

Die Sache mit der Nacktheit sei juristisch ohnehin nicht eindeutig geklärt, urteilt Bezemek. So könne man etwa im eigenen Garten hüllenlos in der Sonne liegen, wenn man darüber hinaus keine strafrechtlich relevanten Vergehen begeht: „Das ist im Fall des Falles eher ein Problem der Nachbarn“, lacht der Experte – nicht aber des Nackten.

Anstandsverletzungen müssten jedenfalls immer abgewogen werden. Deshalb könne man sich ohne Kleidung nicht in einen öffentlichen Park oder abseits von FKK-Bereichen in Freibädern, an Seen oder Flüssen legen, meint der Jurist. Geregelt ist das im ersten Paragrafen des Kärntner Landessicherheitsgesetzes. Dort steht: „Als Verletzung des öffentlichen Anstandes gilt jedes Verhalten in der Öffentlichkeit, das einen groben Verstoß gegen jene Pflichten der guten Sitten darstellt, die jedermann in der Öffentlichkeit zu beachten hat, sofern es unmittelbar von mehreren Personen wahrgenommen werden kann.“

Bis zu ein Jahr Haft bei geschlechtlichen Handlungen

Weniger eindeutig ist die Rechtslage übrigens im Straßenverkehr: Wer ohne Wäsch‘ mit dem Auto fährt, für den könnte das Landessicherheitsgesetz genauso greifen, wie die Straßenverkehrsordnung. „Man muss nämlich seinen Sorgfaltspflichten nachkommen“, erklärt Bezemek. Demnach sollte man auch nicht barfuß oder mit Flipflops fahren. Nacktheit sei nicht verboten, aber festes Schuhwerk aus versicherungstechnischen Gründen zu empfehlen. Ohne Kleidung könnte man andere Verkehrsteilnehmer außerdem ablenken und so das Unfallrisiko erhöhen. Zudem darf man durch fehlende Kleidung die Fahrsicherheit nicht beeinträchtigen, auch muss ein Gurt angelegt werden. Das nackte Aussteigen aus dem Auto könnte wieder als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Wobei auch das im Fall des Falles ein Richter klären muss. Denn der klassische Paragraf im Strafgesetzbuch, der sich mit der „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ beschäftigt, zielt längst vorwiegend auf geschlechtliche Handlungen ab. Diese sind an sich oder gemeinsam mit anderen bzw. vor Dritten in der Öffentlichkeit – auch in einsehbaren Privatgärten – untersagt und mit bis zu einem Jahr Haft bedroht.