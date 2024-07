Gleich zwei Raser meldet die Polizei in Osttirol am Dienstag. Ein 53-jähriger Österreicher fuhr mit dem Pkw auf der Eibergstraße von St. Johann i.T. kommend in Richtung Söll. Dabei überschritt der Lenker im Gemeindegebiet bei einem Überholvorgang die zulässige Geschwindigkeit von 70 km/h um 57 km/h. Dem Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Um 13.26 Uhr wurde ein 20-Jähriger auf der Felbertauernstraße vom Südportal der Mautstelle in Richtung Matrei geblitzt. Er fuhr 163 statt der erlaubten 100 km/h. Auch diesem Lenker wurde der Führerschein vorläufig an Ort und Stelle abgenommen und er wird angezeigt.