Ein Blick aufs Handy zwischendurch war erlaubt. Immerhin lief zeitgleich ein Euro-Halbfinale. Für mehr haben Placebo kein Verständnis. „Die Leute wollen die Show sehen, nicht eure Smartphones“, stellte Sänger Brian Molko in einer Botschaft vor Konzertbeginn klar. Spätestens beim bekanntesten Hit der Band (Every you every me) war die Bitte obsolet. Hätte Molko gemerkt, dass einige ihre Handys sogar für Facetime-Anrufe in die Höhe strecken, wäre er wohl von der Bühne gestiegen und hätte sie persönlich einkassiert.