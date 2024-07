Akrobatik, Hockey, Geschicklichkeitsspiele und vieles mehr stand am Mittwoch in der Alpenarena Villach auf dem Programm. Dort fand der Tag des Sports, das größte Sportfest des Landes, mit rund 2400 Schülerinnen und Schülern aus ganz Kärnten statt. Etwa 30 Sportfachverbände und lokale Vereine stellten sich vor. Eine Seilrutsche bot spektakuläre Höhenflüge, angehende Piloten konnten im Segelflieger „Probesitzen“ und spannende Matches waren nicht nur am Fußballplatz garantiert. Denn die Kinder und Jugendlichen bewiesen auch beim Tischtennis oder Tischfußball Talent.