Das Land Kärnten investiert in den kommenden Jahren im Straßenbau verstärkt in Tunnelanlagen. Um fast 13 Millionen Euro werden zwei Tunnel und drei Unterflurtrassen modernisiert. „Die Sicherheit dieser Anlagen hat oberste Priorität. Wir haben daher bis 2029 über 12,7 Millionen Euro für notwendige Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen“, sagt Straßenbaureferent landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Das größte Projekt ist die Generalsanierung des Loibltunnels an der Grenze zwischen Kärnten und Slowenien. Der 1566 Meter lange Tunnel, der im Zweiten Weltkrieg von Zwangsarbeitern errichtet wurde und woran heute noch eine Gedenkstätte am Loibl erinnert, wird heute noch von zahlreichen Urlaubern auf ihrem Weg nach Istrien passiert.