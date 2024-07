Die angesagten Unwetter haben im Gailtal bereits Schäden angerichtet. Gegen 10 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr Kirchbach mit 15 Einsatzkräften ausrücken, weil ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt war.

Gewitterzelle zog in wenigen Minuten drüber

„Es waren rund 15 bis 20 Minuten, in denen eine Gewitterzelle mit Starkregen, Hagel und starkem Wind über unsere Gemeinde gezogen ist“, erklärt Einsatzleiter Fabian Buchacher. Der Baum fiel zuerst auf ein Nebengebäude, anschließend auch auf das danebenliegende Wohnhaus in Unterdöbernitzen. „Das Nebengebäude wurde dabei komplett zerstört“, so Buchacher.

Unwetter auch in Kötschach und Dellach

Doch man kann von Glück im Unglück sprechen: Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Unwetters nicht zuhause, weshalb es auch keine Verletzten gibt. Mittlerweile konnte der Einsatz sogar bereits beendet werden, das Wohnhaus wurde mit Motorsäge und Kran vom Baum befreit und das Nebengebäude mit einer Plane abgedeckt.

Auch in den Gemeinden Kötschach-Mauthen und Dellach im Gailtal war das Unwetterereignis zu spüren, es kam durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der Gailtalstraße B111 bei St. Daniel (Gemeinde Dellach/Gailtal), auf der Würmlacher Straße L21 bei Weidenburg (Gemeinde Kötschach-Mauthen) sowie an mehreren Stellen der Schattseiten Straße L24 und den örtlichen Gemeindestraßen.

Im unmittelbaren Bereich des Alpenferienparkes Reisach kam es zur Entwurzelung bzw. Bruch mehrerer Bäume. Das Geäst eines Baumes streifte in der Bungalowsiedlung ein bewohntes Mietobjekt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Zufahrtsstraße (Gemeindestraße Reisach) wurde ebenso verlegt und musste von den Einsatzkräften der Frewilligen Feuerwehr Reisach freigeschnitten und geräumt werden.