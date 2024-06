An die 200 Personen haben sich bislang an den Suchaktionen im Bereich Zuchengraben, Bezirk Hermagor, beteiligt. „Zum Glück ist niemandem etwas passiert“, sagt Wolfgang Guggenberger, Einsatzleiter der Alpinpolizei Hermagor. Das Gebiet, in dem seit dem 29. April dieses Jahres ein 82-jähriger Mann vermisst wird, ist äußerst steil und mit Fels durchsetzt. Sich dort fortzubewegen, ist auch für geübte Einsatzkräfte sehr herausfordernd beziehungsweise unmöglich. Der Pensionist war an jenem Tag zu einer Tour zur Jagdhütte „Gemauerte Hütte“ auf rund 1400 Metern aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt.