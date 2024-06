Von Mittwoch bis Sonntag trafen sich 24 junge Mathematik-Talente aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in Wien. An der Fakultät für Mathematik der Universität Wien fand der internationale Datch-Wettbewerb statt. Im Team Österreich waren mit Antonia Raunig (13) aus Frauenstein und Felix Koini (13) aus Lienz auch eine Kärntnerin und ein Osttiroler mit von der Partie. Qualifiziert hatten sie sich - wie ihre Mitbewerber auch - über den Känguru-Wettbewerb. Alleine in Österreich nehmen daran jährlich mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler teil. Die besten Acht der Kategorie Kadett (7. und 8. Schulstufe) reisten jetzt in die Bundeshauptstadt. Neben Einzel- und Teamwettbewerben in Mathematik gab es auch ein sportliches und kulturelles Rahmenprogramm.