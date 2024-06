Eine Entführung am helllichten Tag, mitten in Feldkirchen? Ein Zeuge traute seinen Augen nicht recht, als er sah, wie Männer einen Passanten überwältigten, ihm eine Maske über den Kopf stülpten und ihn in einen Kastenwagen zerrten. Der Beobachter filmte die Szenen und alarmierte die Polizei. Wie sich später herausstellte, hatte er nicht etwa eine gewaltsame Entführung beobachtet. Tatsächlich waren die mutmaßlichen Täter Mitglieder einer Polterrunde, die das vermeintliche Opfer, den angehenden Bräutigam, „überrascht“ hatten.