Am Samstagvormittag gegen 9.20 Uhr gab ein 27 Jahre alter Mann aus Klagenfurt in der Gabelsbergerstraße in Klagenfurt mit einer Faustfeuerwaffe einen Schuss ab. Nach kurzer, intensiver Fahndung durch mehrere Streifen im Stadtgebiet konnte der 27-Jährige aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung im Bereich Ursulinengasse angehalten werden.

Löste sich Schuss versehentlich?

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde eine Faustfeuerwaffe samt dazugehöriger Munition gefunden, die sich in der Folge als Schreckschusspistole herausstellte. Zur Abklärung des Sachverhaltes wurde der Mann auf die Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße gebracht. Der Mann hat die Waffe legal erworben und wollte, wie er erklärte, die Funktionsfähigkeit überprüfen, wobei sich ein Schuss gelöst hatte. Gegen den 27-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, die Waffe wurde sichergestellt.