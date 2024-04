Am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land mit seinem Pkw auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt am Wörthersee stadtauswärts. Er beabsichtigte, nach links in die Rosenbergstraße einzubiegen, als zur gleichen Zeit ein 18-jähriger Mann aus Klagenfurt seinen Pkw auf der Völkermarkter Straße stadteinwärts lenkte. Der 18-Jährige blinkte im Bereich der Kreuzung mit der Rosenbergstraße nach links, um in die Reichenberger Straße einzubiegen.

Beide Unfalllenker leicht verletzt

Der 20-Jährige entgegenkommende Lenker schätzte die Situation falsch ein und fuhr nach links in die Rosenbergstraße. Dabei kam es zur Frontalkollision, wodurch das Auto des 18-Jährigen gegen den dortigen Ampelmast geschleudert wurde. Infolge kam es zu einem Totalausfall der Ampelanlage. Beide Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt, s.ie begaben sich anschließend selbständig ins Krankenhaus. An den zwei Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.