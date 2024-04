„Ich habe ein Gewicht von 53 kg“, schreibt Anton Koperek, Pfarrer von Kreuzen, am 31. Oktober 1942 aus dem Konzentrationslager Dachau im letzten Brief an seine Mutter. Eindringlich ersucht er sie, schnell ein Lebensmittelpaket zu schicken. Das erbetene Paket erreicht ihn nicht mehr. Zehn Tage nach dem verzweifelten Hilferuf stirbt Kreuzens Kleriker – mit 53 kg nur mehr ein Schatten seiner selbst, ausgezehrt, seiner Menschenwürde und seiner äußeren Erscheinung beraubt.