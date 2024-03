Indem sie die Eingangstüre aufbrachen, drangen unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in die Räumlichkeiten eines Geschäftes in Klagenfurt ein. Dort stahlen sie mehrere Gegenstände, unter anderem Air Soft Pistolen, Messer und eine Geldkassette mit Bargeld derzeit unbekannter Höhe.

Die Schadenshöhe dürfte laut Polizei mehrere Tausend Euro betragen.