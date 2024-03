Am Dienstagnachmittag war ein 49-jähriger Landwirt mit seinem Traktor und dem angehängten Jauchenfass auf der Ladinger Gemeindestraße im Bezirk Wolfsberg bergauf unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Lkw auf derselben Straße talwärts. Hinter dem Lkw fuhr ein 88-Jähriger mit seinem Pkw.

Weil der Lkw-Fahrer dem ihm entgegenkommenden Traktor das gefahrlose Vorbeifahren auf der engen Straße ermöglichen wollte, lenkte er sein Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand. In diesem Moment setzte der 88-jährige Pkw-Lenker zum Überholen an und kollidierte frontal mit dem Traktor. Dabei wurde der ältere Mann verletzt und nach medizinischer Erstversorgung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Lediglich am Pkw entstand schwerer Sachschaden.