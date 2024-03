Ein 32-jähriger Klagenfurter wird verdächtigt, in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag das WC-Fenster einer Kellerwohnung in einem Mehrparteienwohnhaus im Bezirk Klagenfurt-Land aufgebrochen zu haben. Er soll dann durch das Fenster in die Wohnung eingestiegen sein, danach sämtliche Abflüsse verstopft und alle Wasserhähne geöffnet haben. Anschließend habe er die Wohnung durch das Fenster wieder verlassen.

„Es handelt sich bei dem Verdächtigen um einen ehemaligen Mieter, der nach einem Streit mit dem Vermieter die Wohnung räumen musste“, teilt Polizeisprecher Peter Schweiger auf Nachfrage der Kleinen Zeitung mit.

Untergetaucht

„Der 54-jährige Hausbesitzer fand am Sonntag um 7.50 Uhr eine völlig überflutete Wohnung vor“, sagt Schweiger. Die Freiwilligen Feuerwehren Köttmannsdorf und Maria Rain standen mit drei Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz und pumpten das mindestens zehn Zentimeter hoch stehende Wasser aus der Wohnung. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 10.000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. „Der Verdächtige ist untergetaucht und konnte bis dato nicht zum Sachverhalt befragt werden“, erklärt die Polizei.