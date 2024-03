Ein 62-jähriger Mann aus Eberndorf fuhr Samstag früh gerade auf der Lippitzbacher Straße (B 80a) vom Grenzübergang Grablach kommend in Richtung Bleiburg, als er am Heck seines Fahrzeuges eine Rauchentwicklung bemerkte. Der Kärntner hielt sein Fahrzeug sofort am Fahrbahnrand an.

Als er aus dem Auto ausstieg, sah er, dass es im Bereich des Katalysators und der Gangschaltung zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die alarmierten Einsatzkräfte, die Freiwilligen Feuerwehren Loibach und Bleiburg konnten den Brand rasch löschen, dennoch entstand am Fahrzeug Totalschaden.

Da sich unmittelbar über dem Brandort eine Stromleitung befand, wurde auch der Kelag-Störungsdienst hinzugezogen. Ein Schaden an der Stromleitung liegt nach derzeitigem Stand nicht vor. Personen wurde bei diesem Vorfall nicht verletzt.