Ein 67-jähriger Urlauber aus Tschechien fuhr am Samstagvormittag gegen 10 Uhr auf der Katschberghöhe in Rennweg/Katschberg von seinem Urlaubshotel auf dem steilen Zufahrtsweg talwärts, als er aufgrund von Straßenglätte durch leichten Schneefall ins Rutschen kam. Daraufhin stieß er gegen den am Fahrbahnrand stehenden Wagen eines 70-jährigen Urlaubsgastes aus dem Bezirk Murtal.

Durch den Zusammenprall schleuderte es das Auto des Tschechen um die Halbachse und er rutschte mit an den rechten Fahrbahnrand, wo das Fahrzeug über die etwa fünf Meter steile Böschung in einen Wassergraben zu stürzen drohte. In dem Pkw befanden sich noch seine Gattin sowie zwei mitgereiste Bekannte.

Von Feuerwehren gesichert

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Rennweg, Katschberg und Oberdorf sicherten das absturzgefährdeten Wagens samt den vier Insassen mit Seilen. Die Insassen konnten das Auto erst nach Absicherung verlassen, da es umzukippen drohte. Die Bergung erfolgte durch ein verständigtes Abschleppunternehmen.

Der Wagen des Murtalers musste aufgrund der schweren Beschädigung abgeschleppt werden. Die Urlaubsgäste aus Tschechien konnten ihre Heimreise fortsetzen. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt.