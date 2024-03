Vorstellungskraft und ein Hang dazu, sich in fantasievolle Welten fallen zu lassen – mehr muss man nicht mitbringen, wenn der Verein Gilead und das Spielefachgeschäft Hive Games von 16. bis 23. März zu ihren jährlichen Rollenspieltagen einladen. Während es bisher nur ein Tag war, an denen Interessierte in die verschiedensten Rollen schlüpfen durften, ist es heuer eine ganze Woche, passend zum 50-jährigen Jubiläum des ersten und wohl bekanntesten „Pen & Paper Rollenspiels“.

„Dungeons & Dragons“ erschien 1974 in den USA, heuer 50 Jahre später, hat das Spiel Legendenstatus erreicht – und dieser geht über die Fan-Community hinaus. Erst letztes Jahr erschien wieder ein Film, der in eben jener Welt spielt, und ebenso das Videospiel „Baldur’s Gate 3“.

Fantasy, Horror, Science Fiction und mehr

Allerdings ist „Dungeons & Dragons“ bei weitem nicht mehr das einzige „Pen & Paper Rollenspiel“ Mittlerweile ist die Fülle der verschiedenen Welten und Regelsysteme kaum mehr zu überblicken: Die Bandbreite reicht von Weltraum-Abenteuern über Detektivgeschichten bis hin zu universellen Spielsystemen, die lediglich das Regel-Gerüst bieten und grundsätzlich auf jedes Genre angewendet werden können.

In Kooperation mit unterschiedlichen Veranstaltungsorten in der Stadt, wie eben dem Spielefachgeschäft Hive Games und der AK Bibliothek, werden von 16. bis 23. März spezielle Einsteiger-Runden für Leute angeboten, die entweder völlig neu in das Hobby einsteigen wollen oder schon Erfahrungen gesammelt haben und verschiedene neue Systeme ausprobieren wollen.

30 Minuten bis mehrere Stunden

„Der Gratisrollenspieltag soll Impulse schaffen und Neulingen den Eintritt in die Welt des kooperativen Erzählspiels erleichtern, sodass sich hoffentlich viele Leute auch danach noch zum gemeinsamen Spielen treffen“, sagt Stefan Urabl, einer der Organisatoren und Mitglied des Vereins Gilead.

In der Woche gibt es verschiedenste Möglichkeiten, in die Welt hineinzuschnuppern. Von gemischten Kurzrunden zwischen 30 und 90 Minuten bis hin zu mehrstündigen, epischen Fantasy-, Science-Fiction- oder Horror-Rollenspielabenteuern. Das genaue Programm gibt es auf https://gilead-verein.at/event/grt2024/. Anmeldung zum Teil erforderlich.