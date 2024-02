Es war eines der größten Lawinenunglücke in der Geschichte Österreichs: Vor 25 Jahren überschlugen sich im Tiroler Paznauntal die dramatischen Ereignisse, 38 Menschen verloren am Ende dabei ihr Leben. Die erste große Lawine donnerte damals am 23. Februar ins Tal. Ein Tag, an dem es auch in einer Kärntner Gemeinde einst zu einem schrecklichen Lawinenunglück kam. Allerdings genau 120 Jahre vor Galtür.