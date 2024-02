Am 11. Jänner gegen 0.30 Uhr wurde in Klagenfurt ein Wettcafé überfallen. Zwei Männer, die mit schwarzen Sturmhauben maskiert waren, forderten von einem Angestellten Bargeld. Das Opfer gab an, dass die Unbekannten mit einer silbernen Pistole bewaffnet waren. Nach dem Raubüberfall flüchteten die Täter zu Fuß, eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ. Nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung wurden am Freitag die Lichtbilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Die Polizei sucht nach diesen beiden Männern, sie sollen für den Überfall auf das Wettcafé verantwortlich sein.

Die Fotos stammen von einer Überwachungskamera © LPD Kärnten

Zeugen werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Kärnten unter der Telefonnummer 059 133-203 333 zu melden. Zum Tatzeitpunkt waren beide Männer mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Das geraubte Bargeld stopften sie in einen Rucksack.