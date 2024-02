Am Faschingsdienstag um 16.50 Uhr raste auf der Turracher Bundesstraße (B 95) in Moosburg ein 19-Jähriger mit seinem Pkw an einer Polizeikontrolle vorbei. Die Lasermessung ergab 154 km/h statt der erlaubten Geschwindigkeit von 70 km/h. Der Lenker konnte erst nach einer kurzen Fahndung auf einem Parkplatz neben der Bundesstraße angehalten werden

Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird der Behörde angezeigt.