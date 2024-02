Ausgeartet ist in der Nacht auf Samstag ein Familienstreit in einer Wohnung in Klagenfurt. Zwischen 23.15 und 2.15 Uhr waren sich mehrere Mitglieder einer nordmazedonischen Familie in die Haare geraten. Laut Polizeibericht schlug der 30-jährige Sohn seinem 61-jährigen Vater sowie seinem 32-jährigen Bruder ins Gesicht, wodurch beide unbestimmten Grades verletzt wurden. Beide Männer lehnten den Einsatz der Rettung ab.

Der Beschuldigte wurde weiters aufgrund offener Verwaltungsstrafen in das Polizeianhaltezentrum in Klagenfurt gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 32-Jährige angezeigt.